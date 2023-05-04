В плюшевой куртке и с соской: Арзамасова с подросшим сыном на руках появилась на шоу Авербуха (фото)

Несмотря на разницу в возрасте, Арзамасова и Авербух не перестают демонстрировать идиллию. 4 мая состоялось ледовое шоу фигуриста. Оно прошло в ДС «Мегаспорт», где побывал и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Актриса пришла, чтобы принять участие и поддержать мужа.

Она в платье с акцентом на талии подчеркнула хрупкую фигуру. Лиза в конце шоу предстала на публике с подросшим сыном Львом. Она держала кроху на руках. Мальчик был в джинсах и плюшевой куртке. Артистка дала ему соску.

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