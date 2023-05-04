В плюшевой куртке и с соской: Арзамасова с подросшим сыном на руках появилась на шоу Авербуха (фото)

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Актриса прижала к себе кроху Льва, который растет копией мамы.

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру в кино. Однако несколько лет назад она сыграла свадьбу с Ильей Авербухом. Порой они вместе выступают на льду. Так как звезда сериала «Папины дочки» участвовала в «Ледниковом периоде», то отлично катается на коньках. А после родов артистка за считанные месяцы вернулась в форму. 

Несмотря на разницу в возрасте, Арзамасова и Авербух не перестают демонстрировать идиллию. 4 мая состоялось ледовое шоу фигуриста. Оно прошло в ДС «Мегаспорт», где побывал и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Актриса пришла, чтобы принять участие и поддержать мужа.

Она в платье с акцентом на талии подчеркнула хрупкую фигуру. Лиза в конце шоу предстала на публике с подросшим сыном Львом. Она держала кроху на руках. Мальчик был в джинсах и плюшевой куртке. Артистка дала ему соску. 

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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Арзамасова не переставала улыбаться. В этот вечер она получила множество комплиментов. Публика была в восторге от представления. 

Напомним, что летом Льву исполнится два года. Многие отмечают, что малыш растет копией своей мамы. Авербух признавался, что только рад этому. К слову, пара планирует завести еще одного ребенка. Об этом фигурист делился в интервью. 

Лиза Арзамасова с сыном. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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