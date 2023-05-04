Рудова в крохотном платье задрала подол, засветив свои прелести: обнажила свои манкие «пышечки»

Наталья Рудова уже давно стала популярной персоной. Она снимается в кино. Многие зрители стали ее фанатами после выхода сериала «Татьянин день». Потом ей доводилось сниматься в сериале «Жизнь по вызову». Блондинка не стесняется постельных сцен. Многие восхищаются фигурой 39-летней звезда.
На этот раз Рудова решила поделиться снимком, сделанным на море. Она призналась, что ждет начала отпуска. На фото блондинка в белом миниатюрном платье красуется на пляже. Лямки у наряда сползли вниз, оголив пышные полушария груди. Актриса также задрала подол, демонстрируя свои бедра.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она смотрится особенно хорошо в нарядах не по размеру. «Платье почти упало», «Какой вид», «Улыбка очаровала», «Ой, вся такая аппетитная», «Пышки держатся чудом», «Ой, платье спадает на радость всем», — стали писать в Сети.