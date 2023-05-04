Рудова в крохотном платье задрала подол, засветив свои прелести: обнажила свои манкие «пышечки»

На этот раз Рудова решила поделиться снимком, сделанным на море. Она призналась, что ждет начала отпуска. На фото блондинка в белом миниатюрном платье красуется на пляже. Лямки у наряда сползли вниз, оголив пышные полушария груди. Актриса также задрала подол, демонстрируя свои бедра.

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