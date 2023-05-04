Пополневшая Бузова в трусах не по размеру обнажила «мощный орех»: повернулась тылом к народу

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она ведет передачи и дает концерты. Каждый год телеведущая участвует в новых проектах и появляется в смелых нарядах на публике. Она признавалась, что мечтает о семье и детях. В свои 37 лет артистка делает все, чтобы выглядеть привлекательно.
На этот раз Ольга проводит отпуск на Кипре. Она решила отдохнуть с таинственным парнем, с которым ее заметили фанаты. В соцсетях артистка делится пляжными кадрами. На этот раз она покрасовалась в мини-бикини. Телеведущая приспустила рубашку, демонстрируя свою пятую точку. Она показала пополневшие формы.
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«И как бы много женщина не работала, у нее всегда должен быть вид - красивой бездельницы. (с) А вы считаете себя сексуальной?» – написала звезда.
Многие раскритиковали Ольгу за смелые кадры. «Больше в 40 лет успешной женщине показать, видимо, нечего», «Сороковник на пороге, не надоело трясти передним и задним местом?», «Трусы маловаты», «Давно не видели такие формы», «Вот это поправилась», «Орешище», — стали писать в Сети.