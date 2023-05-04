Пополневшая Бузова в трусах не по размеру обнажила «мощный орех»: повернулась тылом к народу

На этот раз Ольга проводит отпуск на Кипре. Она решила отдохнуть с таинственным парнем, с которым ее заметили фанаты. В соцсетях артистка делится пляжными кадрами. На этот раз она покрасовалась в мини-бикини. Телеведущая приспустила рубашку, демонстрируя свою пятую точку. Она показала пополневшие формы.

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