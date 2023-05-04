«Ой, бедра как у Бейонсе»: Тодоренко в мини-бикини обнажила свои мощные формы, лишив фанатов дара речи

Регина Тодоренко уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что раньше пела, а потом построила карьеру телеведущей. Но теперь иногда она выступает с мужем Владом Топаловым. Супруги растят двоих детей. В прошлом году артистка родила сына Мирослава. Также у них растет малыш Михаил. Звезда активно снимается в новых проектах.
На этот раз Тодоренко приехала отдыхать в Дубай. Она проводит время с детьми на курорте. Телеведущая виделась с подругами. А 4 мая она решила покрасоваться на пляже. Молодая мама предстала в черном мини-бикини. Она обнажила свои мощные бедра и животик. Регина без стеснения показала свои формы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники удивились тому, как выглядит Регина. Она родила чуть меньше года назад. Многие восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Какая красивая улыбка», «Фигура, конечно, пышная», «Ой, бедра как у Бейонсе», «Как хороша», «Животик миленький», — стали писать подписчики.