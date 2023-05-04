«Ой, бедра как у Бейонсе»: Тодоренко в мини-бикини обнажила свои мощные формы, лишив фанатов дара речи

На этот раз Тодоренко приехала отдыхать в Дубай. Она проводит время с детьми на курорте. Телеведущая виделась с подругами. А 4 мая она решила покрасоваться на пляже. Молодая мама предстала в черном мини-бикини. Она обнажила свои мощные бедра и животик. Регина без стеснения показала свои формы.

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