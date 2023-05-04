«Наконец-то без тонны фильтров!»: Бузова продемонстрировала лицо без макияжа на отдыхе, удивив народ

На этот раз она улетела отдыхать. После прогулок в Барселоне и Риме Ольга прилетела на Кипр. Теперь телеведущая наслаждается пляжным отдыхом. На этот раз она решила в платье макси с цветочным принтом увидеть камень Афродиты. На публике Бузова предстала с распущенными волосами и без макияжа. Она показала, как выглядит без фотошопа и косметики.

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