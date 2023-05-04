«Наконец-то без тонны фильтров!»: Бузова продемонстрировала лицо без макияжа на отдыхе, удивив народ

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается для телевизионных передач. Примечательно, что в свои 37 лет артистка старается следить за фигурой. Она также часто появляется на красных дорожках в откровенных нарядах. За последний год звезда не раз меняла имидж и прибавила несколько килограммов.
На этот раз она улетела отдыхать. После прогулок в Барселоне и Риме Ольга прилетела на Кипр. Теперь телеведущая наслаждается пляжным отдыхом. На этот раз она решила в платье макси с цветочным принтом увидеть камень Афродиты. На публике Бузова предстала с распущенными волосами и без макияжа. Она показала, как выглядит без фотошопа и косметики.
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На этот раз поклонники были удивлены. Многие восхитились тем, как выглядит Бузова без грима. «Наконец-то без тонны фильтров! Даже ниче так», «Ты сама, как Афродита из пены морской», «Ну, что за девочка такая красивая, все фотки отличные», «Давно не видели этих бровей», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды