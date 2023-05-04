Народ обомлел: Подольская показала, как ее фигура выглядит в купальнике на фото и видео на фоне слухов о беременности

Примечательно, что в мае Подольская устроила себе отпуск. Она проводит его в Дубае с мужем и детьми. Певица большую часть времени загорает на пляже. При этом она находит время для игр с сыновьями и плескается с ними в бассейне. Однако накануне ее заподозрили в беременности, разглядев выпирающий живот. Но Наталья решила показать фигуру без фотошопа и фильтров.

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