Народ обомлел: Подольская показала, как ее фигура выглядит в купальнике на фото и видео на фоне слухов о беременности

Наталья Подольская не так давно отметила свое 40-летие. Примечательно, что в свои годы она продолжает выступать на сцене, выпускать новые песни. При этом у певицы растут дети: семилетний Артемий и двухлетний Иван. После родов она сразу начала заниматься спортом, чтобы вернуться в форму.
Примечательно, что в мае Подольская устроила себе отпуск. Она проводит его в Дубае с мужем и детьми. Певица большую часть времени загорает на пляже. При этом она находит время для игр с сыновьями и плескается с ними в бассейне. Однако накануне ее заподозрили в беременности, разглядев выпирающий живот. Но Наталья решила показать фигуру без фотошопа и фильтров.
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Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды
Если на фото Наталья продемонстрировала потянутую и спортивную фигуру с плоским животом и мощными бедрами, то на видео она не стала прятать складки на животе. Певица стремится к лучшей форме но не отрицает, что идеальных людей не бывает.
А поклонники отметили, что в 40 лет мама двоих детей выглядит шикарно. Многие даже обомлели от вида ее фигуры в купальнике. Подозрения в беременности сразу развеялись у ее подписчиков.