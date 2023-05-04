39-летняя Лопырева в пудровом боди сразила видом своих «аппетиток»: пышная грудь во всей красе

На этот раз Лопырева вышла на прогулку в джинсовых шортах и пудровом боли с откровенными разрезами. Куртку из денима она решила приспустить ниже плеч. Блондинка оголила свою пышную грудь в слишком смелом декольте. Виктория не стала прикрывать свои загорелые прелести, отказавшись от лифчика.

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