39-летняя Лопырева в пудровом боди сразила видом своих «аппетиток»: пышная грудь во всей красе

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. Она в свое время завоевала первое место на конкурсе «Мисс Россия». И теперь блондинка часто появляется на светских раутах. Она участвует в фотосессиях. В 39 лет звезда держит себя в форме и не перестает щеголять в женственных нарядах.
На этот раз Лопырева вышла на прогулку в джинсовых шортах и пудровом боли с откровенными разрезами. Куртку из денима она решила приспустить ниже плеч. Блондинка оголила свою пышную грудь в слишком смелом декольте. Виктория не стала прикрывать свои загорелые прелести, отказавшись от лифчика.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит модель в 39 лет. Ее осыпали комплиментами. «Вкусняшка», «Вы просто прекрасны, фигурка огонь», «Какая шикарная», «Тут все прекрасно», «Точно смутили всех мужчин», «Вырез достоин отдельного фото», «Ох, как горячо», — стали писать в Сети.