Сама элегантность: Миддлтон в алом пальто и белоснежных лодочках прокатилась в лондонском метро с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. В прошлом году она удостоилась титула принцессы Уэльской. Вместе с мужем принцем Уильямом она часто появляется на светских мероприятиях и еловых встречах. Недавно во время в платье миди в клетку от Zara Кэтрин с визитом приезжала в Уэльс.
Теперь идут активные подготовки к коронации Карла III. Примечательно, что 4 мая Миддлтон и принц Уильям решили проинспектировали подготовку развлекательных заведений к встрече многочисленных туристов и горожан. Для начала они прокатились на метро в Лондоне. Пара села на поезд на станции «Элизабет Лайн», они доехали до станции «Тоттенхэм-Корт-роуд».
Кэтрин в белом платье миди и алом лаконичном пальто Eponine London многих очаровала. Лук дополняли белоснежные лодочки на шпильке Glanvito Rossi и сумка Mulberry Amberley.
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Супруги не удержали и заглянули в паб Dog & Duck. В выходные после коронации в пабах пройдет ряд праздничных мероприятий. Принц Уильям отведал местное пиво. Миддлтон с улыбкой наблюдала за ним. Также супруги пообщались с народом, который столпился на улицах, увидев членов монаршей семьи.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press