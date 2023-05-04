Сама элегантность: Миддлтон в алом пальто и белоснежных лодочках прокатилась в лондонском метро с принцем Уильямом

Теперь идут активные подготовки к коронации Карла III. Примечательно, что 4 мая Миддлтон и принц Уильям решили проинспектировали подготовку развлекательных заведений к встрече многочисленных туристов и горожан. Для начала они прокатились на метро в Лондоне. Пара села на поезд на станции «Элизабет Лайн», они доехали до станции «Тоттенхэм-Корт-роуд».

Кэтрин в белом платье миди и алом лаконичном пальто Eponine London многих очаровала. Лук дополняли белоснежные лодочки на шпильке Glanvito Rossi и сумка Mulberry Amberley.

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