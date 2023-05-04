Привлекает женихов: Бузова зашла в воду, задрав подол платья: намочила свои прелести у камня Афродиты

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она не перестает работать над собой. Телеведущая не только ведет передачи и дает концерты. Она занимается спортом. На публике артистка часто предстает в откровенных нарядах. Она не стесняется обнажить свои прелести. Май звезда проводит на Кипре.
На этот раз Ольга наслаждается отдыхом. По слухам, ей составил компанию таинственный парень. В соцсетях артистка делится пикантными кадрами. Она без стеснения позирует в бикини. А 4 мая телеведущая в платье романтического кроя вышла на прогулку. Она пришла на пляж, где решила зайти в воду. Бузова задрала подол платья, намочив свои прелести.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Быть впервые на Кипре, и не доехать до камня Афродиты – это точно не про меня!
С этим местом связано несколько легенд, но суть одна - этот камень является местом рождения прекрасной девы, вышедшей из морской пены - богини красоты и любви Афродиты. Богиня плодородия, вечной весны и жизни, богиня браков.
Нашла камушек в форме сердца… загадала желание. И я там была и все, кто знают меня давно, понимают почему для меня это важно», – написала звезда.
Поклонники считают, что так Ольга хочет найти себе жениха, так как много лет мечтает о семье и детях.