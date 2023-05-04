Привлекает женихов: Бузова зашла в воду, задрав подол платья: намочила свои прелести у камня Афродиты

«Быть впервые на Кипре, и не доехать до камня Афродиты – это точно не про меня!

С этим местом связано несколько легенд, но суть одна - этот камень является местом рождения прекрасной девы, вышедшей из морской пены - богини красоты и любви Афродиты. Богиня плодородия, вечной весны и жизни, богиня браков.

Нашла камушек в форме сердца… загадала желание. И я там была и все, кто знают меня давно, понимают почему для меня это важно», – написала звезда.