У «оставшейся без денег» Лерчек нашли еще 172 миллиона рублей дохода

Скандальный блогер Лерчек (она же Валерия Чекалина) и ее муж остались без соцсетей по решению суда – пока идут расследования уголовных дел о неуплате налогов и отмывании денег. Заработавшая миллионы в Интернете семья во время заседаний умоляла не лишать их связи с подписчиками – иначе чем кормить троих детей? Артем Чекалин уверял, что, кроме как на арестованных счетах, денег нет. И никакой финансовой подушки безопасности.

Однако журналисты нашли действующий доход семьи, на который вполне можно жить. Кроме скандального марафона похудения и рекламных контрактов в соцсетях, у Чекалиных остался еще один бизнес - косметический бренд Letique, продажи которого пара регулярно подогревала запуском своего «Колеса фортуны». Эта косметика приносила и продолжает приносить Лерчек огромные деньги даже при ее отсутствии в соцсетях.

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Как сообщает «Комсомольская правда», на днях ООО «Летик Мейкап» отчиталось о доходах за 2022 год. И оказалось, что это довольно успешный проект: выручка компании составила 172 миллиона рублей, а чистая прибыль - 78 миллионов. По сравнению с 2021-м финансовые показатели фирмы выросли в 1,3 - 1,5 раза. И движение средств по счетам «Летик Мейкап» никак не ограничено, имущество компании не арестовано, продажа косметики продолжается.