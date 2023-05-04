Климова в полупрозрачном монокини щегольнула крепкими бедрами — тату лоснится на ноге

Екатерина Климова — четырежды мама. У нее есть дочка Лиза от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и дочка Белла от Гелы Месхи. Третий муж актрисы, которому сейчас 36 лет, был значительно младше Климовой. Однако это не помешало им пожениться. Вот только сохранить семью паре не удалось.

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Несмотря на третий развод, актриса не унывает. И, судя по тому, какие взоры бросают на нее восхищенные мужчины, от отсутствия внимания со стороны сильного пола явно не страдает.

В своем микроблоге Екатерина Климова поделилась свежими кадрами, позировав в полупрозрачном монокини. Актриса уселась так, чтобы подчеркнуть рельеф упругих мышц на бедрах и показать лоснящуюся татуировку во всех красоте. Мужчины лишились дара речи, а подписчицы актрисы только тихо ахнули от зависти.