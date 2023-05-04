Валя Карнавал поделилась горячим селфи в бикини: обнажила свои «сладкие дыньки» на пляже

Валя Карнавал подбирает себе исключительно женственные молодежные луки. И зачастую блистает в соцсетях в откровенных нарядах.
На этот раз Валя улетела отдыхать с друзьями в теплые края. Она носит тонкие майки и шортики. А 4 мая блогерша решила позагорать на пляже. Она запечатлелась в бикини. Певица сделала горячий кадр, продемонстрировав свою пышную грудь в лифчике. Карнавал прижала рукой свои прелести.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит блогера. Многие признались, что она обладает чарующей красотой.
«Ну что творит», «Затмила всех на пляже», «Идеальный ракурс», «Ох, вот это красота», «Декольте достойно обложки глянца», «Какая горячая штучка», — стали писать пользователи Сети.