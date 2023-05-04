Валя Карнавал поделилась горячим селфи в бикини: обнажила свои «сладкие дыньки» на пляже

На этот раз Валя улетела отдыхать с друзьями в теплые края. Она носит тонкие майки и шортики. А 4 мая блогерша решила позагорать на пляже. Она запечатлелась в бикини. Певица сделала горячий кадр, продемонстрировав свою пышную грудь в лифчике. Карнавал прижала рукой свои прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».