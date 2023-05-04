«Когда есть что показать»: Подольская в купальнике подставила солнцу округлые формы, загорая на яхте

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась жаркими кадрами из ОАЭ.

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Она продолжает выпускать новые песни и клипы. Примечательно, что артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она не скрывает, что тяжело совмещать карьеру и материнство. Однако звезда растит двоих сыновей. При этом звезда старается следить за фигурой. 

На этот раз Подольская и Пресняков проводят отпуск в Дубае. Они не стали на этот раз оставлять детей дома. Супруги наслаждаются теплой погодой. На этот раз певица решила провести время на яхте. Она облачилась в купальник и пляжный халат. Подол наряда подхватил ветер. Наталья засветила свои округлые формы. 

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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что в 40 лет она находится в отличной форме.

«Как хороша», «Так бы всем мамам выглядеть», «Какой шаловливый ветер», «Отличное фото», «Повезло Преснякову», «Когда есть что показать», «Вот и фото в купальнике», — стали писать подписчики.

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