«Когда есть что показать»: Подольская в купальнике подставила солнцу округлые формы, загорая на яхте

На этот раз Подольская и Пресняков проводят отпуск в Дубае. Они не стали на этот раз оставлять детей дома. Супруги наслаждаются теплой погодой. На этот раз певица решила провести время на яхте. Она облачилась в купальник и пляжный халат. Подол наряда подхватил ветер. Наталья засветила свои округлые формы.

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