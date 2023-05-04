Евгений Петросян попал в реанимацию из-за зубного импланта

В четверг, 4 мая, стало известно, что несколько дней назад Евгения Петросяна госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. Ему стало плохо после установки зубного импланта.

По данным СМИ, 27 апреля Петросяну поставили эндооссальный имплант — он вживляется в кость челюсти. А 1 мая юморист пожаловался на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти.

Сейчас он в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Лечение проводится в отделении ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

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