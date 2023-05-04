Мария Горбань в леопардовом купальнике обнажила рельефные бедра: бесстыдно запустила руку между ног

Мария Горбань уже давно снимается в кино. У нее появилось много поклонников после того, как она снялась в сериале «Кухня». Блондинка играла жену Дмитрия Нагиева. Она была так убедительна, что потом ходили слухи об их романе. Однако актриса счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. В свои 36 лет она держит себя в форме.
Этой весной Горбань снова проводит время на Шри-Ланке. Она отдыхает с детьми и мужем. На этот раз актриса предпочла устроить фотосессию на пляже. Она облачилась в леопардовый купальник. Блондинка оголила свои рельефные бедра. Мария запустила руку между ног. Она грациозно позировала, вытянув ножки.
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Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
«Круглый год нас тянет к океану, мы мечтаем жить у большой воды, верим, что нужно выпивать по шесть стаканов в день и почти на 70% состоим из нее. Вода всюду, жизнь без нее невозможна. Как и без любви», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая она красивая», «Ножки просто идеальные», «Ох, дикая кошечка», «Милая такая», «Фигура впечатляет», — стали писать подписчики.
Мария Горбань. Фото: соцсети звезды