Сын Зайцева: «На следующий день после смерти отца я услышал его голос!»

Сын Вячеслава Зайцева, Егор, приехал проводить отца в последний путь в подмосковный город Щелково. В беседе с Teleprogramma.pro мужчина признался, что модельер явился к нему на следующий день после смерти.

«На следующий день после его смерти я услышал голос: «Давай! Давай! Вставай! Вставай!» Вообще, цыганка нагадала, что он проживет до 111 лет. Я всегда в это верил», — заявил он Teleprogramma.pro.

Зайцев, напомним, умер в полном одиночестве. С единственным сыном Егором он не общался в последние годы. Сын утверждает, что отец не принимал должного участия в его жизни.

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