«Счастлив малыш»: Тодоренко в мини-юбке предстала с девятимесячным сыном на пляже, не скрыв его лицо

Примечательно, что недавно Тодоренко приехала в Дубай. Она проводит отпуск с детьми, а также с подругой Натальей Подольской. Днем телеведущая загорает на пляже. На этот раз она решила покрасоваться с младшим сыном. Регина в топике и белой юбке подкидывала малыша, которому уже девять месяцев. Он был в боди с принтом. Мальчик улыбался.

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