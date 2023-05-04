«Счастлив малыш»: Тодоренко в мини-юбке предстала с девятимесячным сыном на пляже, не скрыв его лицо

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на телевидении. Раньше она была ведущей шоу «Орел и решка». Теперь ее часто зовут на популярные проекты. Она сидит в кресле жюри в шоу «Маска», а также создает свои передачи. Однако в прошлом году у нее появился второй ребенок. Звезда теперь растит двоих сыновей.
Примечательно, что недавно Тодоренко приехала в Дубай. Она проводит отпуск с детьми, а также с подругой Натальей Подольской. Днем телеведущая загорает на пляже. На этот раз она решила покрасоваться с младшим сыном. Регина в топике и белой юбке подкидывала малыша, которому уже девять месяцев. Он был в боди с принтом. Мальчик улыбался.
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Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
«Мама в счастье, счастлив малыш», — заявила звезда.
На этот раз поклонники восхитились романтичным образом молодой мамы. Многие также отметили, что сын телеведущей подрос. «С такой мамой не пропадешь!», «Встреча с семьей. Счастье», «Ну прям прелесть», «Фигурка не в форме», — стали писать подписчики.