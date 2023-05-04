Как две капли воды! Внучка Вячеслава Зайцева очень похожа на дедушку

Проститься с Вячеславом Зайцевым в подмосковный город Щелково приехали его родные и близкие. Среди них — сын Егор с дочерью Марусей. Девушка сидела рядом с отцом, едва сдерживая слезы.

Поклонники модельера заметили, что Маруся — вылитый дед. Уж очень они похожи внешне.