Как две капли воды! Внучка Вячеслава Зайцева очень похожа на дедушку

Проститься с Вячеславом Зайцевым в подмосковный город Щелково приехали его родные и близкие. Среди них — сын Егор с дочерью Марусей. Девушка сидела рядом с отцом, едва сдерживая слезы.
Поклонники модельера заметили, что Маруся — вылитый дед. Уж очень они похожи внешне.
Похороны Вячеслава Зайцева: Фото: Teleprogramma.pro
Похоронят Зайцева на Жегаловском кладбище. Сын модельера заявил, что такова была воля отца. Якобы Вячеслав жил 30 лет в Щелково, там решил и остаться.
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