На похоронах Зайцева появилась женщина, которая снимала с ним тиктоки

В подмосковном городе Щелково провожают в последний пусть знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева. Проститься с модельером приехало не так много народу. Звезд — единицы, в основном старики: Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров, Татьяна Михалкова.

Среди пришедших заметили Лучану Гарафутдинову — ту самую женщину, которая снимала тиктоки с немощным и еле живым Зайцевым.

С сыном Егором модельер в последние годы не общался. Вокруг него вообще было много странных и неизвестных людей.

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