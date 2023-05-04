Сын Вячеслава Зайцева поседел и потолстел — мужчину с трудом узнали на похоронах отца

Сын Вячеслава Зайцева, Егор, приехал на похороны к отцу в компании байкеров. Вообще, мужчина поседел и растолстел, его с трудом можно было узнать на траурной церемонии.
Похороны Вячеслава Зайцева: Фото: Teleprogramma.pro
В последние годы отец и сын не общались. Егор утверждал, что отец занимался собственной жизнью и не был хорошим отцом. А ведь действительно: парень рос сам по себе.
Похоронить Зайцева Егор решил в подмосковным городе Щелково, хотя ему предлагали Новодевичье кладбище в центре Москвы. Говорит, такова была воля отца.
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