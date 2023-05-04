Лишь единицы! Звезды не приехали на похороны Вячеслава Зайцева

В подмосковном городе Щелково прошло прощание с известным модельером Вячеславом Зайцевым. В соцсетях коллеги кутюрье страдали в день его смерти, однако на деле проститься с ним приехали лишь единицы.

Корреспондент Teleprogramma.pro засняла лишь Надежду Бабкину, Бедроса Киркорова, Сергея Зверева и жену Никиты Михалкова, Татьяну. Остальные либо прислали венки, либо вообще никак не отреагировали.

Алла Пугачева сейчас в Москве, она прилетела на похороны к Валентину Юдашкину. С Вячеславом Зайцевым она тоже дружила. Возможно, певица еще появится.

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