Киркоров еле пришел на прощание с Зайцевым — с палочками и новой возлюбленной

Отец Филиппа Киркорова — Бедрос — приехал попрощаться со своим старым другом Вячеславом Зайцевым в подмосковный город Щелково. 90-летний артист еле шел, ему помогали палочки и новая возлюбленная Олеся.

Пока звезд мало, мы увидели еще Надежду Бабкину и Сергея Зверева. Артисты дружили с «красным Диором», так как он их многих одевал в шикарные наряды. Однако на похороны явиться не захотели.

Ожидается, что траурную церемонию посетит Алла Пугачева. В среду она прилетела в Москву из Израиля. Ждем.

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