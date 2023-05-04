Цветов почти нет, артистов — тоже: как выглядит гроб Вячеслава Зайцева

Вячеслава Зайцева провожают в последний путь в подмосковном городе Щелково. Сын модельера Егор заявил, что таковой была воля отца.

Траурная церемония проходит скудно: цветов почти нет, артисты, которых одевал модельер при жизни, тоже не приехали.

Корреспондент Teleprogramma.pro заметила только Надежду Бабкину и Сергея Зверева. Филипп Киркоров прислал венок, но самого его не видно.

Зато в соцсетях артисты страдали в день смерти Зайцева. Писали, что мир больше не будет прежним.

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