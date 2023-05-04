Бабкина едва не разрыдалась перед гробом Зайцева

Надежда Бабкина приехала в подмосковный город Щелково, чтобы попрощаться со своим другом Вячеславом Зайцевым. Певица склонила голову над гробом, едва сдерживая слезы.

«Он достоин большего», — призналась артистка.

Других артистов на траурной церемонии пока не замечено. Филипп Киркоров просто прислал венок и все.

Зато сын Зайцева, Егор, прибыл на прощание в компании байкеров. В жизни у них не складывались отношения, в последние годы они вообще не общались.

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