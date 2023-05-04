Ресницы отклеила, кончик носа провис: 53-летняя Лопес явила умытое лицо без макияжа — спросонья

Дженнифер Лопес рискнула явить миру свое умытое лицо без макияжа. Позируя на камеру в профиль и анфас, жена Бена Аффлека изумила поклонников моложавым видом. Только кончик носа слегка провис. На лице нет и следа птоза (видимое опущение края верхнего века). Кожа упругая, подтянутая, совсем как у 30-летних красоток. А ведь самой Дженнифер уже 53 года. Что ни говори, а Лопес хороша собой. Даже спросонья выглядит как дива.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».