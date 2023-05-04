Ресницы отклеила, кончик носа провис: 53-летняя Лопес явила умытое лицо без макияжа — спросонья

Дженнифер Лопес рискнула явить миру свое умытое лицо без макияжа. Позируя на камеру в профиль и анфас, жена Бена Аффлека изумила поклонников моложавым видом. Только кончик носа слегка провис. На лице нет и следа птоза (видимое опущение края верхнего века). Кожа упругая, подтянутая, совсем как у 30-летних красоток. А ведь самой Дженнифер уже 53 года. Что ни говори, а Лопес хороша собой. Даже спросонья выглядит как дива.
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Дженнифер Лопес без макияжа. Фото: соцсети
На снимках видно, что актриса отклеила ресницы, смыла тоналку и румяна, а вот без фильтров, скорее всего, не обошлось.
По материалам Super.ru