Гроб с Вячеславом Зайцевым привезли на кладбище: на месте много бабушек

В Подмосковном городе Щелково начинается прощание с Вячеславом Зайцевым. Сын модельера решил похоронить отца в области. Говорит, что таковой была воля отца.

В 11 утра гроб с Зайцевым привезли в Собор Троицы Живоначальной, там будут его отпевать. Затем похоронят на Жегаловском кладбище.