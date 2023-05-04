Гроб с Вячеславом Зайцевым привезли на кладбище: на месте много бабушек

В Подмосковном городе Щелково начинается прощание с Вячеславом Зайцевым. Сын модельера решил похоронить отца в области. Говорит, что таковой была воля отца.
В 11 утра гроб с Зайцевым привезли в Собор Троицы Живоначальной, там будут его отпевать. Затем похоронят на Жегаловском кладбище.
Похороны Вячеслава Зайцева: Фото: Teleprogramma.pro
К месту траурной церемонии собираются много бабушек, многие из них плачут. На входе на кладбище и в собор выставлена охрана.
Людей тщательно проверяют, дабы избежать провокаций, передает Teleprogramma.pro.
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