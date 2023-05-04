На кладбище Вячеслав Зайцев будет лежать в окружении криминальных авторитетов 90-х

Последнее пристанище всемирно известного кутюрье Вячеслава Зайцева определено родными — его похоронят в подмосковном поселке Щелково, на Жегаловском кладбище. В этом поселке находится дом модельера. Охранник дома рассказал, что Вячеслав Михайлович появлялся там довольно редко, как и его сын Егор. При этом они не пересекались друг с другом — будто заранее составили такой график. Отвечая на вопрос –— как бы он прокомментировал скандалы по поводу места захоронения Зайцева? — охранник сказал кратко:
«Это личное дело семьи, где хоронить близкого человека. Почему посторонние люди вмешиваются?»
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Семья, между тем, выбрала Жегаловское кладбище — прямо скажем, несколько специфическое. Одна из местных жительниц рассказала:
«Могил знаменитостей я там не видела. Судя по всему, Зайцев будет первым. Зато там много криминальных авторитетов из 90-х годов и «братков». В целом обычное кладбище, ничем не примечательное. Единственный плюс, оно находится у дороги, легко попасть к родным. Нет лабиринтов, не заблудишься. Хорошо бы Зайцева ближе к лесу похоронили, там хоть птички поют».
По материалам издания «МК»