На кладбище Вячеслав Зайцев будет лежать в окружении криминальных авторитетов 90-х

Последнее пристанище всемирно известного кутюрье Вячеслава Зайцева определено родными — его похоронят в подмосковном поселке Щелково, на Жегаловском кладбище. В этом поселке находится дом модельера. Охранник дома рассказал, что Вячеслав Михайлович появлялся там довольно редко, как и его сын Егор. При этом они не пересекались друг с другом — будто заранее составили такой график. Отвечая на вопрос –— как бы он прокомментировал скандалы по поводу места захоронения Зайцева? — охранник сказал кратко:

«Это личное дело семьи, где хоронить близкого человека. Почему посторонние люди вмешиваются?»