Прошло 5 лет! Галкин* показал дочку Лизу в подвенечном платье и фате на дефиле у Юдашкина

Максим Галкин* до сих пор не может прийти в себя после новостей о скоропостижной кончине модельера Валентина Юдашкина. Поговаривают, что Алла Пугачева поспешно вернулась в Россию. Поклонники не сомневаются, что певица прилетела на родину, чтобы проводить в последний путь Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, с которыми была дружна.
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Лиза Галкина в платье невесты. Фото: личный архив
В память о ныне покойном Валентине Юдашкине шоумен поделился памятными кадрами, вспомнив, как его дочка Лиза в возрасте 4 лет участвовала в дефиле именитого модельера. На подиум Елизавета вышла в пышном подвенечном платье и фате с букетом цветов.
«Вспомнился показ Валентина Юдашкина в марте 2018-го, в котором участвовали наши дети. Для них это было большим событием. Лизе здесь 4 с половиной года», — отметил Галкин*.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.