Прошло 5 лет! Галкин* показал дочку Лизу в подвенечном платье и фате на дефиле у Юдашкина

Максим Галкин* до сих пор не может прийти в себя после новостей о скоропостижной кончине модельера Валентина Юдашкина. Поговаривают, что Алла Пугачева поспешно вернулась в Россию. Поклонники не сомневаются, что певица прилетела на родину, чтобы проводить в последний путь Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, с которыми была дружна.

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