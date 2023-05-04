Бузова в небесно-голубом монокини вильнула бедрами: мякоть ног слиплась (фото)

Несмотря на субтильность, худышкой Ольгу Бузову уж точно не назовешь. Экс-ведущая проекта «Дом-2» может похвастаться вполне упитанными формами: крепким «орешком», тонкой талией и нежной мякотью бедер. Звездная блондинка старается поддерживать фигуру в тонусе. В этом ей помогают действенные упражнения на все группы мышц.

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В своем микроблоге экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна поделилась фото в небесно-голубом монокини, обнажив стройные ножки, которые пикантно слиплись.