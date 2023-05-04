Хватило и фразы: неожиданная реакция Пугачевой о раке Юдашкина

Алла Пугачева дружила с Валентином Юдашкиным долгие годы. Примадонна даже стала первым человеком, кому он рассказал об онкологическом заболевании.

«Этот испуг, когда все произошло, я видел иную Пугачеву. Хватило и фразы - у нее была паника - с кем угодно, но только не с ним. Она обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь», - рассказывал модельер в одном из последних интервью.