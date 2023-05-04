Хватило и фразы: неожиданная реакция Пугачевой о раке Юдашкина

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица и модельер были близкими людьми.

Алла Пугачева дружила с Валентином Юдашкиным долгие годы. Примадонна даже стала первым человеком, кому он рассказал об онкологическом заболевании.

«Этот испуг, когда все произошло, я видел иную Пугачеву. Хватило и фразы - у нее была паника - с кем угодно, но только не с ним. Она обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь», - рассказывал модельер в одном из последних интервью.

Пугачева прилетела в Москву на похороны к своему другу. Из Израиля она привезла мать модельера Раису Петровну.

Похоронят Юдашкина в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище Москвы.

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