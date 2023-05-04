Волочкова сунула кроссовок между ног и запуталась в конечностях: загадочно раскинулась на диване

Звезда балета Анастасия Волочкова пакует чемоданы на Мальдивы. Собирая вещи, она обнаружила новенькие пары кроссовок, которые ей преподнесли в подарок, и стала примерять. Причем, всю обувь она умудрилась надеть на все конечности.

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Примерив кроссовки на руки, одну «обутую» она сунула между ног, при этом задрала нижнюю конечность вверх, вторую оставила стоять на полу. Запутавшись в руках и ногах, а также загадав этакий ребус подписчикам, звезда позировала для соцсетей, чтобы хвастаться обновками.