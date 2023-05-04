«Вещи свои забирать»: «покупатель» замка Пугачевой объяснил ее внезапный приезд

Алла Пугачева, приехав в Москву впервые в этом году, привлекла к себе повышенное внимание. Сама она пока не выходила на связь, зато за нее уже высказались многие артисты. Так, шоумен Стас Барецкий, который заявил, что купил замок Примадонны в Грязи, заявил, что знает об истинных причинах прибытия Примадонны в Россию.

«Она приехала для того, чтобы вещи свои из замка забирать. Потому что у нас была договоренность. Она сказала, что она приедет. Она, соответственно, приехала. Ну, видимо, не только за этим приехала. Видимо, на похороны модельеров, своих друзей. Я с ней общался по телефону. Сегодня буквально с ней созванивались. Я говорю: «Алла Борисовна, вы надолго?». Она говорит: «Ну пока не знаю». Нужно будет порешать кое-какие вопросы», - объяснил шоумен «Пятому каналу».