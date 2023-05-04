Мокрыми стрингами в камеру: Илана из «Уральских пельменей» впервые так откровенно предъявила зону бикини

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева раскрепостилась на пляже. Она отдыхает в Абу-Даби и ежедневно наслаждается солнышком и морем на пляже роскошного отеля.

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Илана встала на коленки и позировала на камеру, демонстрируя точеную фигуру в трендовом купальнике. Красотка разошлась так, что предъявила прямо в камеру зону бикини, обтянутую мокрыми стрингами. Поклонники пришли в восторг: так откровенно для соцсетей Илана еще не фотографировалась.