Новости шоу-бизнеса: Пугачева прилетела в Россию, Петросяна выписали из больницы, Прилучный сам перерезал пуповину родившемуся сыну

Пугачева прилетела в Россию

Алла Пугачева вернулась в Москву спустя 8 месяцев. Последний раз ее видели на родине в сентябре прошлого года. Зачем она прилетела, не секрет: проводит в последний путь умерших на днях Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Ангарская родила

40-летняя Надежда Ангарская, известная публике по шоу Comedy Woman, 3 мая стала мамой во второй раз. У нее родился сын, и артистка уже вышла на связь из палаты роддома.

Петросяна выписали

77-летний Евгений Петросян здорово перепугал всех своей госпитализацией. По слухам, у него проблемы с сердцем. Накануне его выписали из клиники. Сатирик уверяет, что, вопреки новостям, это была не экстренная госпитализация, а плановая.

Прилучный сам перерезал пуповину младенцу

Павел Прилучный показал первые кадры появления третьего ребенка на свет. Его новая жена Зепюр Брутян родила еще в конце апреля, но рассекретить это пара решила лишь сейчас. Оказалось, актер присутствовал на родах и сам перерезал пуповину.

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