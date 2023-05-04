Бесштанная Рудова в одной футболке скрестила голые бедра перед камерой: показала всем свое «место для отдыха»

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова не стесняется оголяться перед камерой, причем делает это как по команде режиссера, так и по собственной воле для соцсетей. На этот раз она оказалась перед камерой в одной футболке. Поводом стали не ее длинные стройные ножки, а маленький питомец Мими, которого она приголубила на своем теле.

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Вытянувшись на софе, Рудова поместила чихуахуа к себе, и он пригрелся у нее между ног. Нежная сценка так понравилась актрисе, что она решила запечатлеть ее для соцсетей. И, видимо, не подумала, что все увидят не только спящего любимца, но и оригинальное место для его отдыха на ее голых ногах.