Журналист Красовский назвал повод для возвращения Пугачевой: «В ином случае не понимаю, как ее к нам впустили»

Буквально на следующий день после смерти Валентина Юдашкина в Москву прилетела Алла Пугачева. Она не была на родине с прошлого года, и это событие всколыхнуло общественность. Многие считают, что артистке сюда путь должен быть закрыт, а журналист Антон Красовский назвал только один повод, по которому Примадонна может появиться в Москве.

«Единственным поводом возвращения Пугачевой в Москву могло бы стать исполнение ею песни «Вставай страна огромная» на Красной площади 9 мая. В ином случае вообще не понимаю, как ее к нам впустили», - написал в своем Telegram-канале Красовский.

Музыкальный критик Сергей Соседов оказался более гостеприимным и назвал две причины, по которым звезда прибыла на родину. Скорее всего, Пугачева проводит в последний путь Юдашкина и умершего двумя днями ранее Вячеслава Зайцева, а также продаст замок в Грязи.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»