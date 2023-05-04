Самбурская в лифе щегольнула фигурой перед зеркалом: эталонная

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Актриса не пропускает тренировки.

Настасья Самбурская, кажется, как никто другой готова к сезону купальников. Актриса за зиму усердно поработала над своей фигурой и теперь может себе позволить раздеваться по поводу и без.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Она снова щегольнула эталонной фигурой, оказавшись перед зеркалом в спортивном лифе и легинсах.

«Тренировочки не пропускаем! Не ленимся!» - похвасталась Самбурская.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Кстати, Самбурская имеет смелость раздеваться прямо на сцене. Недавно она оказалась в бюстгальтере и трусах перед целым зрительным залом, играя в антрепризе. С нее партнер даже стянул чулки, зрелище оказалось впечатляющим.

Читайте также