Самбурская в лифе щегольнула фигурой перед зеркалом: эталонная

Настасья Самбурская, кажется, как никто другой готова к сезону купальников. Актриса за зиму усердно поработала над своей фигурой и теперь может себе позволить раздеваться по поводу и без.

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Она снова щегольнула эталонной фигурой, оказавшись перед зеркалом в спортивном лифе и легинсах.