Май Абрикосов призвал проверить Бузову, Ивлееву и Бородину после ареста Блиновской: «А то получается без основных «подозреваемых»

Многие знаменитые блогеры после ареста Елены Блиновской ждут своего часа – по слухам, налоговая служба прочно взялась за проверки миллионеров из Сети. Даже обнародованы списки, где пофамильно перечислены следующие на очередь. Экс-звезда «Дома-2» Май Абрикосов ознакомился с перечнем и возмутился, что в нем нет его бывших «соседей» по реалити и других знаменитостей из Интернета.

«Бузова поет под фонограмму (возможно, и чужим голосом), обманывая зрителей. Фотошопит себя. Лезет в скандалы, прикидываясь жертвой. Где гарантия того, что Бузова исправно платит государству налоги?

Ивлееву давайте проверим, Бородину (которая тоже проводила марафон вроде), Даву. А то проверка какая-то получается без основных «подозреваемых», - возмущается в Telegram-канале Абрикосов.

В частности, Бузовой он, как оказалось, не доверяет давно: «Я не считаю Олю честным человеком. Уже не раз были факты грязного пиара с ее стороны». При этом, Май опроверг обвинения в свой адрес о том, что завидует популярности поющей телеведущей.

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