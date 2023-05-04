Валя Карнавал вытащила трусы из штанов: сверкает розовыми тесемками прямо на улице

Певица, блогер и участница шоу Звезды в Африке» Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, улетела отдыхать в Тайланд. Компанию ей составила подруга, что еще больше натолкнуло поклонников на мысли о разрыве Карнавал с женихом Сашей Стоуном – парень остался в Москве и болеет.

Валя в первый же день поспешила на пляж. И пока направлялась к заветному месту отдыха, уже успела привлечь внимание: выставила напоказ свои стринги с розовыми тесемками, натянув их, как выражаются подписчики, до подбородка. Карнавал сильно похудела, и , возможно, это так сползли штаны, явив прямо на улице пляжное белье звезды.