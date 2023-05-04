Зачем Пугачева вернулась в Россию, высказался музыкальный критик Соседов: причин две

Алла Пугачева вернулась в Россию, о ее приезде тут же стало известно широкой публике. Примадонна в прошлом году переехала в Израиль, все это время пытаясь продать особняк в деревне Грязь. Зачем могла прилететь в Москву артистка, которая не была на родине с сентября прошлого года, прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.

«Может быть, дом будет продавать. Может быть, отдаст дань памяти и уважения двум гениям моды, которым она многим обязана», — высказался Соседов сайту News.ru.

Пока неизвестно, пойдет ли Пугачева на прощание умерших одного за другим модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Оба кутюрье сыграли большую роль в жизни Примадонны, и многие, как Соседов, уверены, что ее внезапный приезд связан именно с похоронами друзей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»