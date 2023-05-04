Опять без штанов? Волочкова показала, откуда ноги растут, сверкнув интимным: «Белый мне идет?»

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова выступила с концертом, к которому долго готовилась, и теперь продолжает вспоминать, как все прошло. Артистка уверена, что мероприятие состоялось на высшем уровне, а гости и участники довольны.

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Саму Волочкову буквально усыпали цветами и подарками. Балерина по сей день их разбирает, а также публикует кадры с того вечера, когда счастливая и окрыленная успехом, она не могла думать ни о чем другом, кроме сцены и зрителей.

Видимо, поэтому она забыла про все нормы и приличия. Иначе объяснить фото, которое запостила звезда в соцсетях, нечем. Волочкова задрала голые ноги, засветив интимное, и спросила: «Белый мне идет?», намекая на пачку из перьев и букет роз. Люди же принялись разглядывать куда более интимные места артистки, попутно осуждая, что она, якобы, снова без штанов и юбки.