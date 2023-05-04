Сын умершего Вячеслава Зайцева нарушил последнюю волю отца

Тело Вячеслава Зайцева еще не предано земле, а его семью сотрясают скандалы. Легендарного модельера собираются похоронить там, где выбрал его единственный сын Егор, а не в месте, о котором завещал при жизни кутюрье. Об этом сообщает kp.ru.

Наследник Зайцева сначала долго не мог забрать тело отца из морга, а теперь объявил о своем решении похоронить модельера на маленьком кладбище в Щелково, объясняя это тем, что Вячеслав Михайлович прожил там более 30 лет.

«Прекрасное кладбище, на земле, где он хочет быть, в Щелково, в черте города, там роскошный храм», - высказался Егор Зайцев «Пятому каналу».

Но легендарный модельер выбирал для себя еще при жизни Новодевичье кладбище. Это, можно сказать, его последняя воля, которую наследник нарушает.

«У нас была трогательная встреча. Вячеслав Михайлович говорил, что хотел быть похоронен на Новодевичьем кладбище», - сообщил сын Никаса Сафронова Лука Затравкин.

Известно, что прощание с Зайцевым начнется 4 мая в полдень в храме Щелково, оно будет открытым, а вот поминки состоятся в узком кругу – Егор Зайцев считает, что устраивать нескромные проводы – это пировать во время чумы. Напомним, скончался кутюрье еще 30 апреля.

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