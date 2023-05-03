«Ух, вся такая сочная!»: Бузова в шелковом платье со звериным принтом повиляла своими «булочками»

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает выпускать новые песни и вести популярные проекты. В свои 37 лет артистка может похвастаться внушительными богатствами. Однако найти счастье в личной жизни певица пока не успела. Недавно она уехала в Европу, где была замечена с таинственным парнем.
На этот раз Ольга из Рима прилетела на Кипр. Она устроила себе настоящий отдых у моря. Артистка днем загорает на пляже. Поклонники успели заметить, что она поправилась. Вечером телеведущая нарядилась для ужина.
Она предстала в шелковом платье под зебру с открытой спиной, смелым разрезом и глубоким декольте. Бузова отказалась от лифчика. Она шла и виляла бедрами.
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«Похоже, я нашла свой любимый бренд! Просто потрясно! А какая спина», – сказала звезда.
Поклонники были впечатлены. Многие отметили, что лишние килограммы только украшают Ольгу. «Такая сочная стала, отдых всем идет на пользу», «Оль,у тебя шикарная фигура», «Вот это ее разнесло», «Ух, вся такая сочная!» — прокомментировали кадры подписчики.