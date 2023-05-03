«Ух, вся такая сочная!»: Бузова в шелковом платье со звериным принтом повиляла своими «булочками»

На этот раз Ольга из Рима прилетела на Кипр. Она устроила себе настоящий отдых у моря. Артистка днем загорает на пляже. Поклонники успели заметить, что она поправилась. Вечером телеведущая нарядилась для ужина.

Она предстала в шелковом платье под зебру с открытой спиной, смелым разрезом и глубоким декольте. Бузова отказалась от лифчика. Она шла и виляла бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».