«Лучшие фото в моей жизни»: Подольская в мини-шортах покрасовалась на лужайке с подросшими сыновьями Преснякова

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в стране. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них растут дети: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Обычно пара регулярно дает концерты, но в мае они устроили отпуск.
Обычно днем Подольская загорает на пляже, а вечером спешит в ресторан на ужин. Порой певица меняет несколько нарядов за день. На этот раз она в вязаном топике с бахромой и мини-шортах устроила фотосессию на лужайке с сыновьями. Артистка обнимала подросшего Ивана. Рядом был и его брат, который стал еще выше.
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Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды
«Лучшие фото в моей жизни», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как Наталья выглядит в 40 лет. Многие также отметили, что дети подросли и стали похожи на папу. «Класс! Дети и мама, счастье!», «Какой чудесный блондин», «Артемия не узнать», «Папины пацаны», «Ну вымахали уже», — стали писать в Сети.