«Лучшие фото в моей жизни»: Подольская в мини-шортах покрасовалась на лужайке с подросшими сыновьями Преснякова

Обычно днем Подольская загорает на пляже, а вечером спешит в ресторан на ужин. Порой певица меняет несколько нарядов за день. На этот раз она в вязаном топике с бахромой и мини-шортах устроила фотосессию на лужайке с сыновьями. Артистка обнимала подросшего Ивана. Рядом был и его брат, который стал еще выше.

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