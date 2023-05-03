Как известно, после основных мероприйтий обычно проходит автопати. В этом году звезды с радостью повеселились на вечеринке Met Gala. Шейк сменила свой роскошный вечерний наряд на треники и майку. При этом образ дополнили каблуки и ожерелье, а вот лифчика она отказалась. Ирина засветила свои прелести на публике.

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