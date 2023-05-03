Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модной индустрии. Она живет в Нью-Йорке, где порой ее можно увидеть гуляющей с дочкой Леей. Модель в свои 37 лет следит за фигурой и продолжает регулярно посещать модные показы. А на днях она произвела фурор на балу Института костюма, где красовалась в белоснежном платье со шлейфом.
Как известно, после основных мероприйтий обычно проходит автопати. В этом году звезды с радостью повеселились на вечеринке Met Gala. Шейк сменила свой роскошный вечерний наряд на треники и майку. При этом образ дополнили каблуки и ожерелье, а вот лифчика она отказалась. Ирина засветила свои прелести на публике.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
«На пути нарушать все правила», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. Оказалось, что модель нарушила правило Карла Лагерфельда, творчеству которого было посвящено мероприятие. Кутюрье при жизни был ярым противником спортивной одежды.
«Спортивные штаны – это признак поражения. Ты потерял контроль над своей жизнью, поэтому прихватил треники», — цитирует Us Weekly отрывок из книги Лагерфельда.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды