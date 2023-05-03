Севастьянова в алом бикини грациозно извалялась в песке: стринги поделили «сдобное сердечко» пополам

На этот раз Каролина провела время на Мальдивах. Там она отметила свой день рождения. Теперь гимнастка не перестает делиться пикантными кадрами. Она предстала в алом купальнике на пляже. Спортсменка грациозно прилегла на песок, повернувшись к камере тылом. Севастьянова оголила свои упругие ягодицы в форме сердца.

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