Севастьянова в алом бикини грациозно извалялась в песке: стринги поделили «сдобное сердечко» пополам

Каролина Севастьянова завершила карьеру художественной гимнастки, когда завоевала олимпийское золото. Если раньше спортсменка постоянно была на тренировках, то теперь она путешествует, а также появляется в изысканных ресторанах. В свои 28 лет звезда держит себя в форме.
На этот раз Каролина провела время на Мальдивах. Там она отметила свой день рождения. Теперь гимнастка не перестает делиться пикантными кадрами. Она предстала в алом купальнике на пляже. Спортсменка грациозно прилегла на песок, повернувшись к камере тылом. Севастьянова оголила свои упругие ягодицы в форме сердца.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что лишились дара речи. Многие отметили, что не видели таких идеальных форм. «Ох, как лежит», «Просто прекрасное видение», «До чего хороша», «Красные стриги слов флаг», «Дразнит, чертовка», «Это же надо! Такой орешек красивый, румяный», — стали писать подписчики.