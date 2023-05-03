«Я бы уже умер на месте»: Газманов восхитился работоспособностью Киркорова

Во время записи патриотического концерта ко Дню Победы в Государственном кремлевском дворце певец и композитор Олег Газманов высказался о своем коллеге Филиппе Киркорове и его невероятной работоспособности.

«Я был на юбилейном шоу Филиппа. Мощный свет, мощный звук. И он переодевался 27 раз. Это же надо так любить сцену! Я бы уже умер на месте. Мне иногда даже в магазин тяжело сходить», — сказал 71-летний артист журналистам.

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Газманов добавил, что подарил Киркорову новые слова песни «Единственная моя» — более оптимистичные, чем оригинале. Кто не знал, хит сочинил Олег, но затем разрешил исполнять его Филиппу, чтобы тот мог выразить свою любовь к Алле Пугачевой.