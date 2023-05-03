Прилучный устроил дома сюрприз для Брутян после выписки: счастливая мама прижала сына к груди

Зепюр на днях уже выписалась из роддома. Прилучный устроил для нее сюрприз. Весь дом он украсил воздушными шариками и светящейся надписью с именем малыша: Микаэль. Актер заснял любимую супругу на диване с крохой на руках. Брутян облачилась в майку и прикрылась пледом. Она сделала два пучка на голове. Актриса прижала сына к груди.

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