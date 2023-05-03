Прилучный устроил дома сюрприз для Брутян после выписки: счастливая мама прижала сына к груди

Павел Прилучный в 2022 году снова сыграл свадьбу. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Их отношения развивались очень быстро. И зимой пара объявила, что ждет ребенка. Последние месяцы звезда сериала «В клетке» уже редко покидала дом. 28 апреля у супругов родился сын.
Зепюр на днях уже выписалась из роддома. Прилучный устроил для нее сюрприз. Весь дом он украсил воздушными шариками и светящейся надписью с именем малыша: Микаэль. Актер заснял любимую супругу на диване с крохой на руках. Брутян облачилась в майку и прикрылась пледом. Она сделала два пучка на голове. Актриса прижала сына к груди.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
«Любимая, спасибо за сына! Семья растет!» — написал актер.
Поклонники восхитились нежным фото. Многие отметили, что Павел никогда не был таким счастливым и заботливым. Напомним, что от первого брака у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Он уже познакомил их с братиком.
Дом Павла Прилучного. Фото: соцсети звезды