«Любимая, спасибо! Семья растет!»: Прилучный и Брутян раскрыли необычное имя своего новорожденного сына

Несколько дней пара молчала о том, что у них в семье случилось пополнение. А 3 мая Прилучный показал кадры, сделанные после выписки. Он заснял Брутян на диване в гостиной. Актриса прижимала к груди малыша. При этом она выглядела посвежевшей. Супруги объявили, что у них сын. А надпись на стене рассекретила его необычное имя: Микаэль.

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