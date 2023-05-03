«Любимая, спасибо! Семья растет!»: Прилучный и Брутян раскрыли необычное имя своего новорожденного сына

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Актер встретил возлюбленную, украсив гостиную шарами и цветами. Зепюр Брутян привезла малыша домой.

28 апреля в семье Павла Прилучного произошло радостное событие. Его молодая жена Зепюр Брутян стала мамой. Она родила малыша в одном из столичных роддомов. Артист сам перерезал пуповину и взял кроху на руки. 

Несколько дней пара молчала о том, что у них в семье случилось пополнение. А 3 мая Прилучный показал кадры, сделанные после выписки. Он заснял Брутян на диване в гостиной. Актриса прижимала к груди малыша. При этом она выглядела посвежевшей. Супруги объявили, что у них сын. А надпись на стене рассекретила его необычное имя: Микаэль. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды

«Любимая, спасибо за сына! Семья растет!» — написал Павел.

Поклонники принялись поздравлять супругов. Многие восхитились тем, как выглядит Брутян. Напомним, что у актера есть дети от первого брака: 10-летний сын Тимофей и семилетняя дочка Мия. 

Читайте также