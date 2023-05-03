В туалет нельзя, садиться нельзя: Лазарев поделился подробностями выступлений в костюме Скорпиона

Вечером 3 мая певец Сергей Лазарев выложил в соцсети видео с подробностями своего облачения в костюм Скорпиона на шоу «Маска».
40-летний артист рассказал, что облачение надевалось постепенно, из шести разных деталей: комбинезон, плечи, панцирь, голова, клешни и хвост.
«Надев его, уже нельзя было сходить в туалет, например, — отметил Сергей. — После выступления я заходил в гримерку, снимал «голову» и ждал голосования зрителей… Не снимая костюм… Заходя в гримерку, я помещался в нее только стоя лицом в угол, так как длинный хвост! Так и стоял порой по часу, сесть нельзя из-за хвоста!»
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Лазарев добавил, что за каждое выступление терял примерно по два килограмма веса в жарком многослойном костюме. Он от души поблагодарил своих костюмеров и тех людей, кто создавал эту маску.
А вот что о своем образе певец рассказал сайту Teleprogramma.pro.