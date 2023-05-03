В туалет нельзя, садиться нельзя: Лазарев поделился подробностями выступлений в костюме Скорпиона

Лазарев добавил, что за каждое выступление терял примерно по два килограмма веса в жарком многослойном костюме. Он от души поблагодарил своих костюмеров и тех людей, кто создавал эту маску.

А вот что о своем образе певец рассказал сайту Teleprogramma.pro.